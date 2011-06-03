Редизайн сайта rosteplocom.ru

Нужен нормальный дизайн. Сайты которые нравятся- drakia.com civicrussia.ru officemap.defa.ru Поскольку фирма занимается проектированием и монтажом, мысль на главную страницу разместить какой нибудь дом в разрезанном виде и от него уже отходят линии мол монтаж того, того, бла бла бла. Он ...