Дизайн для сайта.

Дизайн сайтовЗакрыт54 заявки494 просмотра
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Нужен хороший дизайн для несложного сайта рекламного агентства.

Что я подразумеваю под хорошим:

Приятная не режущая глаза цветовая гамма.

Без перегрузки графикой.

Если используется графика, то она выдержана в стиле сайта и грамотно обработана.

Дизайн под резину.

Жду заявок с ценами с условием главной и нескольких несложных внутренних страниц.

Ссылка на портфолио обязательна.

13 лет назад
desprog
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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