Разработка дизайна сайта

$250
Дизайн сайтовЗакрыт45 заявок526 просмотров
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Есть необходимость разработать дизайн 5 сайтов (главная, набоор внутренних)

Тематика сайтов: корпоративные сайты, сайты визитки.

Верстка проектов не интересует, верстаем сами.

Интересует сотрудничество с одним дизайнером.

Требования: соблюдение сроков, современный дизайн, знание и понимание технологий.

Стоимость макета 5 000-10 000 рубелй по договоренности.

Пожалуйста, присылайте ваше портфолио и условия.

Моя аська 219539874

13 лет назад
infodesign
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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