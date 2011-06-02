Копии трех страниц сайта

$30
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно клонировать пару страниц сайта и сделать html шаблон, со стилями, с яваскриптом, со шрифтами итд, все как есть.

13 лет назад
Paulbreaks
Павел 
41 годРумыния
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
freewargt
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Дизайн биржи покупки\продажи сайтов и доменов

    $1000

    Проект очень серьзеный и выполнение его требуется на высоком уровне, поэтому цена указана выше средней по рынку. Соответственно прошу делать заявки только тех дизайнеров, которые считают свой уровень мастерства очень высоким. Итак, задание. Необходимо разработать дизайн ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта (продажа земельного участка)

    $160

    Приветствую всех конкурсантов. Необходимо разработать дизайн сайта цель которого продажа земельного участка на острове "Русский". Сейчас в рамках программы саммита АТЭС на этот остров строится мост. Более подробную информацию можно узнать на этой ссылке http://apec2012.ru/content/?s=183 В данном приложении презентация, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Небольшие корректировки по сайту

    Здравствуйте! Есть готовый сайт, но нужно внести некоторые изменения. Выглядит, как картинка вверху, затем строка меню и ниже разделение на центральную и две боковые части (Боковые есть неизменными). На центральной части наши услуги представлены в ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать тему под jquery UI для браузерной игры

    $100

    Необходимо сделать тему под jquery UI для браузерной игры. jquery UI - это набор компонент для пользовательского интерфейса, работающий в браузере на базе библиотеки jquery. Для выполнения работы нужно воспользоваться редактором тем на странице http://jqueryui.com/themeroller/ Пример стиля ...

    jQuery
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка оригинального дизайна

    Необходимо разработать дизайн для сайта prioritet-stroi.ru Сверстать и натянуть на шаблон (или разработать новый - я не очень хорошо разбираюсь в теме). Работы под "ключ". cms - drupal 6

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Отрисовать дизайн интернет- магазина

    $80

    Нужно нарисовать в photoshop простой, не нагружающий, рациональный, продуманный с точки зрения юзабилити дизайн интернет- магазина. Тематика: дополнительное борудование и аксессуары для внедорожников (офф-роуд).

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать и сверстать шаблон

    Необходимо сделать и сверстать простой и приятный шаблон. Основная аудитория - девушки 15-25 лет. Тематика - каталог интересных статей Обязательно указывайте время и стоимость выполнения!

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шапка сайта

    $50

    Требуется разработать шапку сайта плюс предложить концепцию всего дизайна. Тематика - межкомнатные двери из сосны. Все подробности в аське 46285218шесть

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    Нужен редизайн сайта okpravo_info Сайт статичный на инклюдах поэтому при разработке дизайна и верстке нужно учитывать то, что структура сайта (расположение разделов, элементов верстки, а также структура графических элементов и их названия) должны остаться прежними. Основная задача: ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад