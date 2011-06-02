Нужен нормальный дизайн.

$250
Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок221 просмотр
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Нужен нормальный дизайн.

Сайты которые нравятся-

drakia.com

civicrussia.ru

officemap.defa.ru

Поскольку фирма занимается проектированием и монтажом, мысль на главную страницу разместить какой нибудь дом в разрезанном виде и от него уже отходят линии мол монтаж того, того, бла бла бла. Он должен быть не во флеше!!!

Вообще фирма занимается проектированием и монтажом:

- систем отопления;

- систем горячего и холодного водоснабжения;

- канализации;

- автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов;

- узлов учета тепловой энергии, пара, горячей и холодной воды;

- повысительных насосных станций.

Всё описание и прочее в приложении.

Слева сверху будет небольшое приветствие типа как тут- magnat-rd.ru

Ждем предложений и ваших макетов на [email protected]

13 лет назад
inutek
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранные исполнители
Oxeto
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$200
5 дней
omon21
35 летУкраина
13 лет в сервисе
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12 лет назад
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