Нужен нормальный дизайн.

Сайты которые нравятся-

drakia.com

civicrussia.ru

officemap.defa.ru

Поскольку фирма занимается проектированием и монтажом, мысль на главную страницу разместить какой нибудь дом в разрезанном виде и от него уже отходят линии мол монтаж того, того, бла бла бла. Он должен быть не во флеше!!!

Вообще фирма занимается проектированием и монтажом:

- систем отопления;

- систем горячего и холодного водоснабжения;

- канализации;

- автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов;

- узлов учета тепловой энергии, пара, горячей и холодной воды;

- повысительных насосных станций.

Всё описание и прочее в приложении.

Слева сверху будет небольшое приветствие типа как тут- magnat-rd.ru

Ждем предложений и ваших макетов на [email protected]