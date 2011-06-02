Проект очень серьзеный и выполнение его требуется на высоком уровне, поэтому цена указана выше средней по рынку. Соответственно прошу делать заявки только тех дизайнеров, которые считают свой уровень мастерства очень высоким. Итак, задание. Необходимо разработать дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен нормальный дизайн.
Сайты которые нравятся-
Поскольку фирма занимается проектированием и монтажом, мысль на главную страницу разместить какой нибудь дом в разрезанном виде и от него уже отходят линии мол монтаж того, того, бла бла бла. Он должен быть не во флеше!!!
Вообще фирма занимается проектированием и монтажом:
- систем отопления;
- систем горячего и холодного водоснабжения;
- канализации;
- автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов;
- узлов учета тепловой энергии, пара, горячей и холодной воды;
- повысительных насосных станций.
Всё описание и прочее в приложении.
Слева сверху будет небольшое приветствие типа как тут- magnat-rd.ru
Ждем предложений и ваших макетов на [email protected]
- Похожие заказы
- $1000Дизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $160
Приветствую всех конкурсантов. Необходимо разработать дизайн сайта цель которого продажа земельного участка на острове "Русский". Сейчас в рамках программы саммита АТЭС на этот остров строится мост. Более подробную информацию можно узнать на этой ссылке http://apec2012.ru/content/?s=183 В данном приложении презентация, ...Завершен13 лет назад
- $100
Название проекта: OUTCOMEBET Слоган проекта: Playing for outcome (рус: Игра на результат) Описание проекта: Портал, социальная сеть для игроков, игра и ставки на условные и реальные деньги: Букмекерская контора, тотализатор, лотереи, покер, казино и т.д. Требуется: - ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен хороший дизайн для несложного сайта рекламного агентства. Что я подразумеваю под хорошим: Приятная не режущая глаза цветовая гамма. Без перегрузки графикой. Если используется графика, то она выдержана в стиле сайта и грамотно обработана. Дизайн под резину. Жду заявок с ценами ...Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1100
Необходимо доработать Корзину и еще несколько страниц интернет-магазина (Корзина – завершение покупки). Обязателен опыт проектирования и дизайна успешных интернет магазинов. Понимание маркетинга и основных принципов дизайна продающих страниц ИМ. Нужен именно технический дизайн. Обязательно показывайте ссылки на ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть готовый сайт, но нужно внести некоторые изменения. Выглядит, как картинка вверху, затем строка меню и ниже разделение на центральную и две боковые части (Боковые есть неизменными). На центральной части наши услуги представлены в ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Есть необходимость разработать дизайн 5 сайтов (главная, набоор внутренних) Тематика сайтов: корпоративные сайты, сайты визитки. Верстка проектов не интересует, верстаем сами. Интересует сотрудничество с одним дизайнером. Требования: соблюдение сроков, современный дизайн, знание и понимание технологий. Стоимость макета ...Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Нужно клонировать пару страниц сайта и сделать html шаблон, со стилями, с яваскриптом, со шрифтами итд, все как есть.Завершен13 лет назад
- $100
Необходимо сделать тему под jquery UI для браузерной игры. jquery UI - это набор компонент для пользовательского интерфейса, работающий в браузере на базе библиотеки jquery. Для выполнения работы нужно воспользоваться редактором тем на странице http://jqueryui.com/themeroller/ Пример стиля ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Сделать ПСД страницы сайта по эскизу в Power Point. Работа срочная.Закрыт13 лет назад