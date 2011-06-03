Компаньон online (приватный проект для Mariya_web)

$2000
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок285 просмотров
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Необходима разработка дизайн-макетов страниц для информационного портала (главная + порядка 25-и типовых).

Довольно сжатые сроки.

13 лет назад
c8_online
Роман 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Mariya_web
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$2000
14 дней