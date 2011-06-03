Дизайн главной страницы

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок362 просмотра
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Нужен дизайн главной страницы для англоязычного сайта. Сайт по продаже мобильных мини сайтов, которые создаются при помощи конструктора и доменов к ним. Есть готовые материалы, которые нужно будет использовать - видео, баннеры, кнопки и т.п. Срок до понедельника. Подробнее в ТЗ.

13 лет назад
badddd
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад