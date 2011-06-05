Доработки существующего дизайна

Здравствуйте.

Есть дизайн и пожелания, что изменить/добавить.

1. Необходимо слегка изменить шапку (материалы есть)

2. Необходимо, в стиле сайта, прорисовать карту а-ля http://geometria.ru/map/.

Предполагается следующая структура:

Карта стран СНГ (при наведении страна выделяется), при клике на страну - открывается карта страны с нанесенными на нее названиями городов (предусмотреть два варианта: активный/не активный). Если город активный - при клике на него появляется небольшая всплывайка (как на гугл. мапс, при наведении на достопримечательность, напр. http://bit.ly/iEeByT) со списком адресов по этому городу.

Все указанное необходимо сделать за 1 день (сроки горят, готовы доплатить, но в разумных пределах), поэтому, если вы заняты другим проектом - не отвлекайтесь, за двумя зайцами, как говорится :).

Пожалуйста, все заявки оставляйте в проекте, я обещаю рассмотреть каждую! Добавления в "аську" до обсуждения деталей только усложнит процесс.