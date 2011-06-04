Создать дизайн интернет-магазинов по радио моделям

$300
Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок902 просмотра
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#1$300

Нужно сразу 2 дизайна в формате PSD. Саит посвящен продаже радиоуправляемых моделей (самолеты, машины, Танки, вертолеты и др.) рассчитан на взрослую аудиторию от 20 и старше

1саит: RUMODELI.RU

2Саит:RADIOUPRAVLJAEMYE-MODELI.RU

Внутренний дизайн и карточка товара обязательно. Без флеш.

Слева список товаров.

Вверху телефон, адрес.

Поля хит продаж, Вы смотрели товары, лидер продаж , новости, реклама, акции,подписка на рассылку:

все типа, как на этом саите http://www.pchelenok.com/

Саит должен быть приятных для глаза цветов, с удобной навигацией

Макет должен быть порезан в формате PSD

Отдельный дизайн страниц:

1-Список товаров/пораздел

2-Карточка товара

Вверху:

3-Контакты

4-О нас

5-Доставка

6-Поиск

7-Архив товаров

Можно придумать слоган

Цена сразу за 2 макета. Срочно! За хорошую работу доплачу!

13 лет назад
rrrer
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 отзывов(-1)
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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