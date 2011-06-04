Оформить раздел сайта по готовому макету

Привет, Мы ищем веб-дизайнера, который может создать полный дизайн для новой социальной сети над которой наша команда работает. Примеры сложности дизайна: gowalla.com или foursquare.com. Социальная сеть направлена на англоязычный рынок (Штаты, Канада, Великобритания), поэтому хотя бы среднее ...
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Нужно нарисовать страницы сайта которые сделаны в макете.
Нужно сделать это красиво но быстро в стиле http://i3grants.org/.
Это все будет идти от этой http://i3grants.org/uk/orders страницы. В макете так же есть ее изменения.
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