Оформить раздел сайта по готовому макету

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки172 просмотра
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Нужно нарисовать страницы сайта которые сделаны в макете.

Нужно сделать это красиво но быстро в стиле http://i3grants.org/.

Это все будет идти от этой http://i3grants.org/uk/orders страницы. В макете так же есть ее изменения.

13 лет назад
s_IP
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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