# 1 — $ 50

Здравствуйте!

Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта. Специфика деятельности - обучение, тренинги, что предполагает наличие креативности, нестандартных решений. Соответственно сайт должен быть живым, интригующим.

В приложении есть эскиз странички с блокнотом, можно доработать этот вариант. Если представить, что это рабочий стол тренера и мы наблюдаем его сверху(подобные сайты встречаются в сети, наполнены всякой мелочевкой и их всегда любопытно рассматривать). Тогда тему с алыми парусами можно представить как рисунок под блокнотом, причем наполовину линейный, наполовину раскрашенный. На рисунке слева ставим логотип. Кнопки навигации можно вынести наверх и обыграть их либо цветными закладками, либо стикерами, либо еще как-нибудь. Важно, чтобы каждая деталь дизайна была осмыслена и гармонично вписывалась в общую картину.

Можно предложить свое решение. Важно, чтобы сайт не был скучным и обычным.

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