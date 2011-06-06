Дизайн главной (приватный проект для art_Alex_Z)

Здравствуйте,необходимо разработать простой стильный дизайн в европейском стиле ! Работаем до полного утверждения заказчиком ! Предоставть необходимо первый концепт уже к завтра к обеду ! Макет простенький так что думаю проблем не возникнет по времени. Схема оплаты: 25 % ...