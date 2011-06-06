Магазин мотоэкипировки (шлемы, куртки, перчатки, комбинезоны), логотипа нет. Название магазина - Мотоэкипировка в наличии" В качестве заставки вверху сменяющееся изображение, как на этом сайте http://moto.libertyfashionusa.com/?gclid=CKDHy9ubnqkCFci-zAodYAp8tg Здесь картинка 4 - разные шлемы. Вот чтобы вверху ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основная задача - логотип.
Логотип в высоту не более 40 пкс.
Оформить в виде дизайна сайта для целостной картины.
Оплата WMR.
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