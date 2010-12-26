Разработка дизайна.
Занимаюсь разработкой дизайна сайтов под заказ. .
Разработка визиток, копирование.
Работаю только по Тех, заданию, цените своё время.
За не принявшие работы (брошенные) взимается 25 % от стоймости проекта
ICQ: 664036923
E-mail: [email protected]
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Статус: свободна
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$150
0 баллов
13 лет назад
С этим фрилансером только время потерял. Обещала результат в течение 2-3 дней, на второй день прислала что-то невразумительное, никак не соотносящееся с заданием по проекту. Я говорю: "не можете сделать, давайте спокойно разойдемся и все". Илона же убедила продолжить и сказала, что ей нужно еще время. Обещала выйти на связь через 2 дня. На данный момент прошло уже 2 недели. Ни слуху ни духу. По всем каналам молчит.
$70
10 баллов
13 лет назад
Работали с Ялоной над дизайном сайта. Работа была сделана оперативно и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
извините не было доступа к компьютеру