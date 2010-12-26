shark-design

Илона Восорева shark-design

 
36 летРоссия/Калининград
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Разработка дизайна.

Занимаюсь разработкой дизайна сайтов под заказ. .

Разработка визиток, копирование.

Работаю только по Тех, заданию, цените своё время.

За не принявшие работы (брошенные) взимается 25 % от стоймости проекта

ICQ: 664036923

E-mail: [email protected]

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Статус: свободна

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
janua
Олег 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
0 баллов
13 лет назад
Дизайн шаблона сайта для туристической компании
С этим фрилансером только время потерял. Обещала результат в течение 2-3 дней, на второй день прислала что-то невразумительное, никак не соотносящееся с заданием по проекту. Я говорю: "не можете сделать, давайте спокойно разойдемся и все". Илона же убедила продолжить и сказала, что ей нужно еще время. Обещала выйти на связь через 2 дня. На данный момент прошло уже 2 недели. Ни слуху ни духу. По всем каналам молчит.
Talismanchik
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$70
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта
Работали с Ялоной над дизайном сайта. Работа была сделана оперативно и качественно. Рекомендую.
извините не было доступа к компьютеру
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