Дизайн сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок220 просмотров

Нужен дизайн для сайта. Идея есть, шапка есть (в векторе). Нужен простой блочный дизайн.

Оплата – 50%+50%

14 лет назад
Talismanchik
Мария 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

shark-design
Илона 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня
Работали с Ялоной над дизайном сайта. Работа была сделана оперативно и качественно. Рекомендую.
извините не было доступа к компьютеру

Заявки фрилансеров

shark-design
Илона 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад