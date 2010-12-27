Дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки370 просмотров

У меня уже имеется дизайна сайта и хотелось бы сделать второй экземляр такого же сайта, задача по первому дизайну была следующая:

1. Тематика сайта: Сайты для продажи замков почтовых.

2. Пункты основного меню:

• Главная – сайт, рассказывающий о компании и о почтовых замках. На главной страницы несколько топовых почтовых единиц продукции – почтовых замков.

• Почтовые замки – удобный для пользователя каталог продукции со следующей информацией:

o Наименование почтового замка (метиза);

o Тип ригеля (прямой, изогнутый (это язычок от почтового замка),

o Длине корпуса названию;

o Поворот ригеля (например 900);

o Текстовое описание (под каждым описанием должна быть ссылка «просмотреть схему»);

• Метизы

• Контакты

• Карта сайта

3. Обязательные блоки на главной странице:

• Топовые наименование продукции

• О пользе почтовых замков

• О компании

• Контакты

• Форма «Хотите заказать?» (типа формы задать вопрос в которой указывается: имя, контактный телефон, e-mail, текст вопроса)

4. Похожие ресурсы:

http://ruslock.ru/index.html

http://www.ruskit.com/

5. Примечания к дизайну:

Вышеуказанный сайт - старый сайт компании. Необходимо переработать дизайн. Раздел «электротехническое оборудование» исключить.

Дизайн должен быть, прежде всего, удобен и понятен и оформлен в светлых тонах, возможно, в минималистичном стиле.

14 лет назад
HBB2
32 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
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Заявки фрилансеров

action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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