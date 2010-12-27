Общий стиль сайта должен быть корпоративный. Преобладают два цвета белый и голубой. Примеры сайтов: http://us620.ru/ http://www.gbi6.ru/ Структура сайта: -Главная -Продукция --Железобетонные издения --Цемент ...
Дизайн сайта
У меня уже имеется дизайна сайта и хотелось бы сделать второй экземляр такого же сайта, задача по первому дизайну была следующая:
1. Тематика сайта: Сайты для продажи замков почтовых.
2. Пункты основного меню:
• Главная – сайт, рассказывающий о компании и о почтовых замках. На главной страницы несколько топовых почтовых единиц продукции – почтовых замков.
• Почтовые замки – удобный для пользователя каталог продукции со следующей информацией:
o Наименование почтового замка (метиза);
o Тип ригеля (прямой, изогнутый (это язычок от почтового замка),
o Длине корпуса названию;
o Поворот ригеля (например 900);
o Текстовое описание (под каждым описанием должна быть ссылка «просмотреть схему»);
• Метизы
• Контакты
• Карта сайта
3. Обязательные блоки на главной странице:
• Топовые наименование продукции
• О пользе почтовых замков
• О компании
• Контакты
• Форма «Хотите заказать?» (типа формы задать вопрос в которой указывается: имя, контактный телефон, e-mail, текст вопроса)
4. Похожие ресурсы:
• http://ruslock.ru/index.html
5. Примечания к дизайну:
Вышеуказанный сайт - старый сайт компании. Необходимо переработать дизайн. Раздел «электротехническое оборудование» исключить.
Дизайн должен быть, прежде всего, удобен и понятен и оформлен в светлых тонах, возможно, в минималистичном стиле.
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