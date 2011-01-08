Дизайн сайта со стройтехникой

Сайт на четыре страницы, сейчас уже существует но "плохо продаёт".

Нужно придумать внятный дизайн в тему бизнеса, разгрузить текст на странице (разбить по разделам, добавить картинки и списки, визуально выделить стилями или как-то еще) вообще сделать понятным.

Еще нужны рекомендации и подбор по графике, соответственно нужно эту графику еще найти.

+ favicon в тему сайта

В итоге нужен как минимум готовый макет в .psd, но с указанием какие именно шрифты и каких размеров должны использоваться в стилях при верстке + favicon + набор изображений.

Адрес сайта по запросу.