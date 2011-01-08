Дизайн сайта со стройтехникой

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен10 заявок295 просмотров

Сайт на четыре страницы, сейчас уже существует но "плохо продаёт".

Нужно придумать внятный дизайн в тему бизнеса, разгрузить текст на странице (разбить по разделам, добавить картинки и списки, визуально выделить стилями или как-то еще) вообще сделать понятным.

Еще нужны рекомендации и подбор по графике, соответственно нужно эту графику еще найти.

+ favicon в тему сайта

В итоге нужен как минимум готовый макет в .psd, но с указанием какие именно шрифты и каких размеров должны использоваться в стилях при верстке + favicon + набор изображений.

Адрес сайта по запросу.

14 лет назад
dmitrydarov
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад
$60
2 дня
Хорошая, качественная работа. Все требования выполнены, мелкие доработки сделаны даже после оплаты, по моей просьбе. Работать с Росиной легко и просто. Побольше бы таких отзывчивых исполнителей))
Очень хороший заказчик! Четко поставлена задача и требования. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
14 лет назад

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