Нужно сделать полностью дизайн продающей страницы инфопродукта, все подробности в прикреплённом файле. Срок до 28 декабря.

Пишите только те кто имеет хороший опыт в разработке дизайна сайтов. Если есть вопросы пишите в ЛС. Оплата только после того как увижу готовый проект, никакой предоплаты!