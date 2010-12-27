Дизайн продающей страницы инфопродукта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки213 просмотров

Нужно сделать полностью дизайн продающей страницы инфопродукта, все подробности в прикреплённом файле. Срок до 28 декабря.

Пишите только те кто имеет хороший опыт в разработке дизайна сайтов. Если есть вопросы пишите в ЛС. Оплата только после того как увижу готовый проект, никакой предоплаты!

14 лет назад
xtrim2007
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель, заказ сделал быстро. Как только понадобится буду обращатся. Рекомендую.
Все сделал, оплату получил. Работать было легко и приятно. Спасибо за проект, обращайтесь!

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад

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