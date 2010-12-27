Нужен шаблон для DLE. Тематика сайта - файлообмен. Пожелание по цветам - спокойная цветовая гамма. Оплата через WM. От вас стоимость и сроки. Обязательно ...
Дизайн продающей страницы инфопродукта
Нужно сделать полностью дизайн продающей страницы инфопродукта, все подробности в прикреплённом файле. Срок до 28 декабря.
Пишите только те кто имеет хороший опыт в разработке дизайна сайтов. Если есть вопросы пишите в ЛС. Оплата только после того как увижу готовый проект, никакой предоплаты!
Выбранный исполнитель
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