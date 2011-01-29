Дизайн сайта - продолжение

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Завершен20 заявок287 просмотров

Дизайн 1(одной) страницы (главной) в 2-3 вариантах(достаточные для понимания концепта дизайна, утверждения и дальнейшего доведения выбранного макета до идеала): на конечном варианте должны быть отрисованы все блоки с учетом и без авторизации, включая форму комментариев, сами комментарии и прочие мелочи. Дизайн резиновый, баланс графики, !внимание к деталям!.

Логотип предоставлю.

Вся остальная информация будет дана после определения исполнителя.

Оплата через местный сервис безопасных сделок.

ЗЫ.Указываем Сумму и Сроки, без оных не рассматриваю!

ЗЫ2.А также обязательно показываем СВОЕ портфолио по корпоративным дизайнам-сайтам.

UPD: поскольку исполнители тормозят, приняли решение возобновить после праздников.

14 лет назад
dvd
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
31 отзыв

Выбранный исполнитель

phantom_spb
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$200
4 дня
Хорошая работа, 7 из 10 . Почему снял три балла, объясняю Над дизайном нужно работать вместе с заказчиком, задавать вопросы по каждому значительному шагу в работе, быть на связи, ибо: 1. Меньше переделывать в результате, 2. В процессе совместной деятельности вырабатываются куда более качественные решения. Темболее, когда сайт нулевый, содержание частично не наработано-неизвестно (проще делать дизайн для уже развитого, "взрослого" сайта) - очень сложно составить какое-либо вменяемое ТЗ (как допустим при программировании функционала). И это не пустые слова, сам варюсь в этой сфере. И не нужно задавать такие вопросы "а как вообще производится доставка" после прохождения всех сроков. А то Роман пропал на две недели...я хоть и дал времени с огромным запасом -фактически с 7 по 25, это не значит, что нужно тянуть вола за хвост, заниматься чем-то параллельно и сдавать работу в последний момент. В этом есть часть моей вины, нужно было разъяснить по времени более подробно. Это мои добрые пожелания и замечания. Успехов.
Работал с Василием по проекту дизайн сайта. Хорошо составленное задание, замечания по делу. С оплатой никаких проблем. Высшая оценка.

Заявки фрилансеров

phantom_spb
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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