Дизайн сайта - продолжение

Дизайн 1(одной) страницы (главной) в 2-3 вариантах(достаточные для понимания концепта дизайна, утверждения и дальнейшего доведения выбранного макета до идеала): на конечном варианте должны быть отрисованы все блоки с учетом и без авторизации, включая форму комментариев, сами комментарии и прочие мелочи. Дизайн резиновый, баланс графики, !внимание к деталям!.

Логотип предоставлю.

Вся остальная информация будет дана после определения исполнителя.

Оплата через местный сервис безопасных сделок.

ЗЫ.Указываем Сумму и Сроки, без оных не рассматриваю!

ЗЫ2.А также обязательно показываем СВОЕ портфолио по корпоративным дизайнам-сайтам.

UPD: поскольку исполнители тормозят, приняли решение возобновить после праздников.