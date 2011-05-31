Редизайн главной страницы

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок1668 просмотров
#1$55

Надо сделать редизайн главной страницы сайта www.incomsystem33.ru.

Дизайн сайта желательно в psd.

14 лет назад
AntToxa
Антон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Claris
Крис 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
#1
Дизайн выполнен профессионально, качественно точно в срок. При создании дизайна были учтены все мои пожелания и правки. Очень доволен! Буду рекомендовать знакомым и друзьям.
Положительный заказчик - четко и доступно изложил требования к работе, что помогло без особых усилий её выполнить, после чего честно и оперативно оплатил заказ. Рекомендую работу с Антоном, да и сам рад продолжать сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Claris
Крис 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
#1

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