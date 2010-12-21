Сделать шаблон для ShopCMS

Нужно сделать шаблон как на mobilluck дот com дот ua

Добавить категории на сайт так же как и на мобилюксе и с такими же иконками и описанием категорий. Сайт в итоге должен выглядеть один в один как мобилюкс, ну или почти. В дизайне менять ничего не нужно.

Можно без категорий, а только сам дизайн.