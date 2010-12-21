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Нужно сделать сайт на тему просмотра тв online
Меня интересует человек,который сможет сделать сайт для просмотра тв online,(спотривных каналов!),
Сделать нужно с нуля сам сайт+дизаин,все подробное в асе 622225211,жду ваших предложений!если я не в сети,просьба написать сразу цену за работу!
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