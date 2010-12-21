Нужно сделать сайт на тему просмотра тв online

Нужно нарисовать (или нарисовать и сверстать) "подписную страницу". На странице будут показываться разные блоки текста+картинки и форма подписки, нужно сделать дизайн, который будет стимулировать подписываться. Красивые кнопки, приятные цвета и т.д. ...