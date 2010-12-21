Нужно сделать сайт на тему просмотра тв online

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки168 просмотров

Меня интересует человек,который сможет сделать сайт для просмотра тв online,(спотривных каналов!),

Сделать нужно с нуля сам сайт+дизаин,все подробное в асе 622225211,жду ваших предложений!если я не в сети,просьба написать сразу цену за работу!

14 лет назад
blocbaster
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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