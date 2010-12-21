blocbaster

Александр blocbaster

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Сделать копию сайта betteam.ru

    $300

    Всем добрый день,нужно сделать копию сайта http://betteam.ru/ , точную копию.Без всяких изменений и либо чего другого,какой движок будете использовать не интересует (на Ваше усмотрение). Свыше 300 долларов не предлагать.Просто ограничен средствами. Кого заинтересовало пишите либо здесь,или по ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать Доску обьявлений не хуже AVITO.RU

    В общем нужно сделать Доску обьявлений точную копию по функционалу как OLX , только изменить не много дизаин. Цену не пишу,жду от Вас цен.Все готовое нужно примерно через 2-3 недели.Жду предложений Еще просьба писать либо здесь,либо на ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно сделать сайт на тему просмотра тв online

    Меня интересует человек,который сможет сделать сайт для просмотра тв online,(спотривных каналов!), Сделать нужно с нуля сам сайт+дизаин,все подробное в асе 622225211,жду ваших предложений!если я не в сети,просьба написать сразу цену за работу!

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта (Dle+трекер) на тему игры

    Нужно создать сайт на тему игры,нужно разработать уникальный шаблон на тему игры,с модулями.сделать так что бы можно было скачивать как с файлообменников так и с торрента!торент должен быть полноценный а не псевдо трекер,Жду предложений и ...

    DLE
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание копии сайта

    $500

    Ищу специалистов по созданию сайтов,точнее нужно сделать полную копию вот этого сайта (сайт на движке drupal) http://www.mirserialov.ru/ только в другом цвете,но об этом уже в привате в icq 628436748!жду от Вас предложений (цены),обдумаю все предложения!просьба ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад