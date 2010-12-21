blocbaster

Всем добрый день,нужно сделать копию сайта http://betteam.ru/ , точную копию.Без всяких изменений и либо чего другого,какой движок будете использовать не интересует (на Ваше усмотрение). Свыше 300 долларов не предлагать.Просто ограничен средствами. Кого заинтересовало пишите либо здесь,или по ...
- $300Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В общем нужно сделать Доску обьявлений точную копию по функционалу как OLX , только изменить не много дизаин. Цену не пишу,жду от Вас цен.Все готовое нужно примерно через 2-3 недели.Жду предложений Еще просьба писать либо здесь,либо на ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Меня интересует человек,который сможет сделать сайт для просмотра тв online,(спотривных каналов!), Сделать нужно с нуля сам сайт+дизаин,все подробное в асе 622225211,жду ваших предложений!если я не в сети,просьба написать сразу цену за работу!Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно создать сайт на тему игры,нужно разработать уникальный шаблон на тему игры,с модулями.сделать так что бы можно было скачивать как с файлообменников так и с торрента!торент должен быть полноценный а не псевдо трекер,Жду предложений и ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Ищу специалистов по созданию сайтов,точнее нужно сделать полную копию вот этого сайта (сайт на движке drupal) http://www.mirserialov.ru/ только в другом цвете,но об этом уже в привате в icq 628436748!жду от Вас предложений (цены),обдумаю все предложения!просьба ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад