Необходимо сделать шаблон для сайта под Joomla

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Завершен3 заявки203 просмотра

Необходимо сделать шаблон в программе типа Artisteer 2 для сайта под Joomla. Есть желаемый вид сайта в JPG картинке посмотреть можно http://zalil.ru/30183484. На выходе хочу получить 1) шаблон сйта 2) проект для программы (возможно буду менять частично сам )

Joomla
14 лет назад
antanta1
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
14 лет назад
$50
7 дней
Зная себя -скажу что я не очень простой заказчик !! Серафима сделала все на отлично - куча вариантов дизайна, любые придирки с моей стороны - все выполнено !!!!!!!!!! +5
Антон, все доходчиво объяснял. Результатом я довольна, хотя были некоторые сложные моменты, но вдвоем мы их обошли. Спасибо и больших успехом вам и вашей компании!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
14 лет назад

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