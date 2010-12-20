Дизайн промо-сайта

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок386 просмотров

Необходим дизайнер для промо сайта.

Необходимо отрисовать 3 страницы:

1) Заставка;

2) Главная страница;

3) Внутренняя на которой будет список фотографий;

Дизайн должен быть в тёмных цветах но очень элегантный и красивый!

Рассматриваются кандидаты у которых в портфолио есть работы с промо сайтами!

Бюджет обсуждается но за облочных цен не ждите!

Писать СТРОГО В ЛИЧКУ ИЛИ ПОД ПРОЕКТ!

14 лет назад
web-st
Вадим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$350
5 дней

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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