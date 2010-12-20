Дизайн промо-сайта

Необходим дизайнер для промо сайта.

Необходимо отрисовать 3 страницы:

1) Заставка;

2) Главная страница;

3) Внутренняя на которой будет список фотографий;

Дизайн должен быть в тёмных цветах но очень элегантный и красивый!

Рассматриваются кандидаты у которых в портфолио есть работы с промо сайтами!

Бюджет обсуждается но за облочных цен не ждите!

Писать СТРОГО В ЛИЧКУ ИЛИ ПОД ПРОЕКТ!