Нужно сделать редизайн для сайта. Более подробно в приложении.
Разработка дизайна главной страницы
Здравствуйте! Требуется разработать дизайн главной страницы информационно развлекательного портала.
Следующие требования к дизайну:
- Легкий и понятный дизайн в светлых тонах (предпочтение отдается дизайну для резиновой верстки, но если будет для фиксированной верстки, то ничего страшного)
- шапка сайта должна быть легкой и городской тематики (например силуэты зданий на заднем плане или что то такое).
На главной странице должны присутствовать обязательно:
1. Вывод последних новостей (10 новостей + 1 новость самая последняя должна быть как то выражена ярче других)
2. Должен присутствовать блок "Список авторов" (у авторов можно сделать подпись сколько у них статей и сколько комментариев оставили пользователи к их статьям + что-то от себя если придумаете)
3. Блок Статьи авторов (Вывод 10 последних статей авторов - также можно сделать "количество просмотров" и "Количество комментариев" + что-то от себя если придумаете)
4. Вывод последних Видеозаписей добавленных на портал
5. Вывод последних фотографий
6. Авторизация пользователя
7. 10 позиций баннеров (1 баннер должен быть большим .... остальные на ваше усмотрение)
8. Блок Флэш игр
9. Важная вещь - КАТАЛОГ ОРГАНИЗАЦИЙ! (на главной должен присутствовать блок выводящий список разделов организаций, например медицина, недвижимость, авто...и т.д. )
10. вывод поиска по каталогу организаий
11. вывод вакансий организаций
12. Вывод последних добавленных объявлений
13. блок погода
14. блок курс валют
15. Вывод вопрос ответ (по разделам)
16. Вывод поиска по порталу
17. блок "наши партнеры и друзья"
Жду ваших предложений (не забудьте указывать цену за которую вы готовы выполнить данный проект)
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