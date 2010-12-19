Сайт рабочий happykid.biz, нужно минимизировать шапку сайта поменяв ее почти без картинки, только контакты на самом верху с иконками, переместить карзину вверх. и лого с правой стороны разместить или придумать новое. В середину ...
Сделать рисунок шапки сайта
Необходимо сделать рисунок шапки сайта http://lingvanet.com/
На данный момент шапка содержит Логотип, баннер и иконки главного меню с текстовыми подписями. Планируем изменить шапку.
Что требуется: сделать рисунок шапки сайта для последующей верстки, с учетом таких пожеланий: логотип будет иметь вид широкого прямоугольника с высотой равной половине ширины логотипа. Баннера не должно быть, иконок - также. В целом шапка должна представлять собой логотип, а следом за ним - тексты ссылок главного меню (пример подобного - шапка Вконтакте). Нам нужно сделать подобную шапку.
От Вас - нужен рисунок шапки в указанном стиле.
К рассмотрению принимаем три-четыре разных варианта (чтобы можно было выбрать).
Просьба указывать сроки исполнения и стоимость работы.
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