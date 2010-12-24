Здравствуйте! Требуется разработать дизайн главной страницы информационно развлекательного портала. Следующие требования к дизайну: - Легкий и понятный дизайн в светлых тонах (предпочтение отдается дизайну для резиновой ...
Внедрение дизайна
Требуется перенесение существующего дизайна на уже имеющийся интернет-магазин.
Конструкция интернет-магазина должна быть сохранена, а вот дизайн - переделан.
Имеющийся интернет-магазин: prime-time . com . ua
Каким я вижу дизайн: lombard-watch . ru
Интересует фон, шрифты, общая цветовая гамма.
Логотип (с моего сайта) должен быть сохранен, но возможны Ваши вариации, дабы он гармонично вписался в общую цветовую палитру сайта.
Задание должно быть выполнено в течении 3-4 дней с момента принятия Вашей заявки.
Прошу по возможности сделать макет Главной и добавить его в Конкурс.
Все дполнительные вопросы - в аську: 335400763 или ПМ.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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