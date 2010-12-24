Внедрение дизайна

# 1 — $ 150

Требуется перенесение существующего дизайна на уже имеющийся интернет-магазин.

Конструкция интернет-магазина должна быть сохранена, а вот дизайн - переделан.

Имеющийся интернет-магазин: prime-time . com . ua

Каким я вижу дизайн: lombard-watch . ru

Интересует фон, шрифты, общая цветовая гамма.

Логотип (с моего сайта) должен быть сохранен, но возможны Ваши вариации, дабы он гармонично вписался в общую цветовую палитру сайта.

Задание должно быть выполнено в течении 3-4 дней с момента принятия Вашей заявки.

Прошу по возможности сделать макет Главной и добавить его в Конкурс.

Все дполнительные вопросы - в аську: 335400763 или ПМ.