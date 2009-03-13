Leestex

Назар Кузьменко Leestex

 
32 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Переписать простое приложение с Node.js на PHP

    Есть небольшое двустраничное приложение, написанное на Node.js. Нужно его переписать, используя PHP. - авторизация через Google Auth - запрос данных из Google Calendar - обработка данных и отображение в виде ...

    HTMLJavaScriptNode.jsPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Придумать подпись

    Здравствуйте! Надо придумать подпись :) Работа, в принципе, не сложная... Принимаются только работы "от руки" (на листике, отсканированные)... Подпись нужна мне, зовут меня Кузьменко Назар Станиславович. ...

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Преобразовать картинку в вектор. Срочно.

    $10

    СРОЧНО надо преобразовать картинку (нарисованная на обычном листе карандашом, отсканированная). Преобразовать в вектор путём обведения. После оплаты - psd. Выберу того, кто дешевле сделает. Картинка достаточно ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Фон для сайта

    $5

    Нужен фон для сайта www.pravoznavstvo.org.ua Тематика думаю понятна... Фоновый рисунок должен быть в формате .jpg размером 2000х1000 пикселей. Желательно - маленький вес. После оплаты - psd. Выберу лучшую работу :) ...

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

vicodin
Антон 
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
81 отзыв
$3
10 баллов
16 лет назад
Преобразовать картинку в вектор. Срочно.
Хороший заказчик!
Очень доволен! Понравилось работать, отзывчивый и умелый!
Ответный отзыв