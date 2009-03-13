Есть небольшое двустраничное приложение, написанное на Node.js. Нужно его переписать, используя PHP. - авторизация через Google Auth - запрос данных из Google Calendar - обработка данных и отображение в виде ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Примерный порядок действий Новый раздел покупки Форма заказа "как на розетке" Посадочные блоки: дизайны страниц имеются. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
На сервере под Ubuntu 12.04 установлено два ruby on rails приложения: GitLab и Redmine. Проблема с Redmine: Не воспринимается кириллица. Скорее всего, нужно будет изменить кодировку БД (MySQL) на UTF-8. ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2000
На удаленную работу нужен хороший JavaScript девелопер. Скоуп технологий и библиотек: - Backbone - Require.js - Underscore.js - jQuery + jQuery UI - HAML (желательно) - KernelJS, SignalsJS ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Надо придумать подпись :) Работа, в принципе, не сложная... Принимаются только работы "от руки" (на листике, отсканированные)... Подпись нужна мне, зовут меня Кузьменко Назар Станиславович. ...Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
СРОЧНО надо преобразовать картинку (нарисованная на обычном листе карандашом, отсканированная). Преобразовать в вектор путём обведения. После оплаты - psd. Выберу того, кто дешевле сделает. Картинка достаточно ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Нужен фон для сайта www.pravoznavstvo.org.ua Тематика думаю понятна... Фоновый рисунок должен быть в формате .jpg размером 2000х1000 пикселей. Желательно - маленький вес. После оплаты - psd. Выберу лучшую работу :) ...Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен16 лет назад