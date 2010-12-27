Сделать рекламную кнопку 120x48 px

Предложенный Олегом Александровичем вариант, смело скажем, превзошел все ожидания. На самом деле было желание получить рекламную кнопку, где бы как-то прослеживался фирменный стиль, но не за счет обычного наложения логотипа. Более того, в задании это не упоминалось, вобщем "в точку"!