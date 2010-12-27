Сделать рекламную кнопку 120x48 px

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен28 заявок1025 просмотров
#1$21
#2$3
#3$1

Нужно сделать рекламную кнопку 120px * 48px для турфирмы предлагающей пляжный отдых. Можно абстрактную, можно с названием фирмы, в этом случае пишите "фирма-тур". Можно просто предложить интересный фон, ибо логотип имеется.

14 лет назад
edub
Илья 
42 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Победители конкурса

Leestex
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
#3
Исполнитель не из ленивых, судя по результату, провел исследование предмета перед началом работы, которая, пожалуй, заслуживает большей оплаты, но конкурс есть конкурс.
Все отлично.
Ruslala
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
#2
Наталья сделала очень достойные варианты рекламной кнопки! Поздравляем с "серебром"!
Спасибо Илье за довольно интересное творческое задание. рада была помочь))))
Marco-v
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
#1
Предложенный Олегом Александровичем вариант, смело скажем, превзошел все ожидания. На самом деле было желание получить рекламную кнопку, где бы как-то прослеживался фирменный стиль, но не за счет обычного наложения логотипа. Более того, в задании это не упоминалось, вобщем "в точку"!
Хороший заказчик, рад был помоч. С большим удовольствием продолжил бы сотрдничество!

Заявки фрилансеров

Leestex
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
#3
Ruslala
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
#2
Marco-v
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
#1