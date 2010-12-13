Нарисовать 11 иконок для сайта по продаже авто з/ч

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт15 заявок216 просмотров

Необходимо нарисовать 11 иконок для каталога интернет-магазина, торгующего автозапчастями.

URL: http://www.reyndzel.ru/shop/

Иконки должны быть в одном стиле, подходящем под дизайн и цветовую палитру сайта.

Размер иконок - 100х100px

Иконки должны быть нарисованы так, чтобы при взгляде на иконку была понятна суть раздела (даже не читая подпись)

14 лет назад
moscow26
Павел 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
23 отзыва

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Нет заявок фрилансеров