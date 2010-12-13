Необходимо придумать и нарисовать привлекательную иконку к игре, и промо-картинку, для маркета. Ссылку на видео кину в личку. При необходимости могу предоставить арт из игры в векторе (игра - порт с флеша).
Нарисовать 11 иконок для сайта по продаже авто з/ч
Необходимо нарисовать 11 иконок для каталога интернет-магазина, торгующего автозапчастями.
URL: http://www.reyndzel.ru/shop/
Иконки должны быть в одном стиле, подходящем под дизайн и цветовую палитру сайта.
Размер иконок - 100х100px
Иконки должны быть нарисованы так, чтобы при взгляде на иконку была понятна суть раздела (даже не читая подпись)
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