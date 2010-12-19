Здравствуйте! Требуется нарисовать иконки и кнопки для сайта. Всего около 20 штук. Стиль сайта уже разработан, так что надо в него лаконично вписаться. Вариант дизайна вышлю кандидатам после просмотра ...
Приватный проект для Александра Ревы
Аватар для Кенги
Выбранный исполнитель
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