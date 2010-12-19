Приватный проект для Александра Ревы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка291 просмотр

Аватар для Кенги

14 лет назад
Kenga-and-little
Гуля 
52 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Summer_Rain
Александр 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Большое спасибо Александр, замечательный Аватар!!!))) Нарисовал меня так как будто знает 100 лет))) Всех благ и материальных тоже ;) !!! 10+++++
Спасибо за проект. Все понравилось.

Заявки фрилансеров

Summer_Rain
Александр 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад