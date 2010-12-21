Иконка и промо-картинка для игры под Android

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок189 просмотров

Необходимо придумать и нарисовать привлекательную иконку к игре, и промо-картинку, для маркета.

Ссылку на видео кину в личку. При необходимости могу предоставить арт из игры в векторе (игра - порт с флеша).

Android
14 лет назад
n0uk
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
К работе подошел творчески, предложил интересные идеи, сделал все очень качественно и в срок. Приятный в общении человек.
Отличный заказчик! Всем советую, Максим сразу принял иконку и оплатил ее. Надеюсь еще поработаем:)

Заявки фрилансеров

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад