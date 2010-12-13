Создание иконок для сайта

В аттаче скриншот и все иконки - 12 больших (42x42) и 9 маленьких (16x16 и др.). Нужно нарисовать новые или сделать рерайт.

Также возможен подбор из готовых (бесплатных для коммерческого использования или покупных) иконок - уникальность не требуется.

Технические требования:

- никаких спрайтов не надо. 1 иконка - один файл.

- имена файлов желательно делать такими же, как сейчас в примере (только привести все в формат png. Сейчас вперемешку (gif/png) - для всех иконок надо сохранить тот же размер, что и в примерах.

Исключения: external.gif, help.gif, new.gif, yes.gif. Здесь размер можно (но не обязательно) варьировать, но так, чтобы результат вписался в то, что показано на скриншоте.