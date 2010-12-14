5 иконок

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок177 просмотров

Нарисовать 5-ть иконок: цветок внутри сердце, солнышко, домик, бабочка, семья (родители с ребёнком за руки)

Без мелких деталей, нарисовано как кистью

14 лет назад
opajulia
Юлия 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров