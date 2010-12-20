Дизайн сайта + верстка

Необходимо сделать шаблон в программе типа Artisteer 2 для сайта под Joomla. Есть желаемый вид сайта в JPG картинке посмотреть можно http://zalil.ru/30183484. На выходе хочу получить 1) шаблон сйта 2) проект для программы (возможно буду ...