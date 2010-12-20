Дизайн сайта + верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок288 просмотров

Нравится сайт:

- sdbgr.rusdbgr.ru

минимум 1024 на 768. Резинка

- текстовая

- каталог

Продажа каркасных типовых домов + стр-во на заказ.

Красиво, но без шапки на пол макета.

Фирменных цветов и лого нет.

Меню стандарт: сверху и слева.

14 лет назад
tulumba
Ксения 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн промо-сайта

    $350

    Необходим дизайнер для промо сайта. Необходимо отрисовать 3 страницы: 1) Заставка; 2) Главная страница; 3) Внутренняя на которой будет список фотографий; Дизайн должен быть в тёмных цветах но очень элегантный ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо сделать шаблон для сайта под Joomla

    Необходимо сделать шаблон в программе типа Artisteer 2 для сайта под Joomla. Есть желаемый вид сайта в JPG картинке посмотреть можно http://zalil.ru/30183484. На выходе хочу получить 1) шаблон сйта 2) проект для программы (возможно буду ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Внедрение дизайна

    $150

    Требуется перенесение существующего дизайна на уже имеющийся интернет-магазин. Конструкция интернет-магазина должна быть сохранена, а вот дизайн - переделан. Имеющийся интернет-магазин: prime-time . com . ua Каким я вижу дизайн: lombard-watch ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка дизайна главной страницы

    Здравствуйте! Требуется разработать дизайн главной страницы информационно развлекательного портала. Следующие требования к дизайну: - Легкий и понятный дизайн в светлых тонах (предпочтение отдается дизайну для резиновой ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • 5 тем для Wordpress

    Задание: нужны 5 тем на тематику Education/Writing для Wordpress. (картинки: студенты, ручки, перо, бумага и т.д.). Требование к фрилансеру: - опыт дизайна тем под Wordpress. - оперативность ...

    WordPress
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Придумать дизайн формы добавления новостей DLE 9.0

    $100

    Здравствуйте, необходим дизайн формы добавления новостей на сайт (CMS DLE 9.0). Функционал формы уже готов, осталось придумать дизайн и сверстать его. Интересует именно дизайнерское решение формы добавления новости, которая будет гармонично вписываться в общий дизайн ...

    DLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн онлайн-журнала для веб-дизайнеров.

    $100

    Здравствуйте любимые, дизайнеры. ТЗ в прикреплении. Если Вы заинтересованы в проекте, прошу указывать в заявке идею-задумку или комментарии к существующему дизайну. Спасибо. Желаю удач.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад