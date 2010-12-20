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Дизайн подписной страницы
Нужно нарисовать (или нарисовать и сверстать) "подписную страницу".
На странице будут показываться разные блоки текста+картинки и форма подписки, нужно сделать дизайн, который будет стимулировать подписываться. Красивые кнопки, приятные цвета и т.д.
Вот структура - http://st.free-lance.ru/users/Lex991/contacts/f_4d0c0550be270.png
Сроки 1-3 дня, цены предлагайте в $ (wmz)
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