Дизайн для интернет-магазина

Нужен дизайн интернет-магазина (без верстки). Направление - продажа систем охранного видеонаблюдения, готовые комплекты и отдельно комплектующие. Основной упор делается на комплекты. Ориентировочная структура сайта в прикрепленом файле.

Основные требования - достаточный опыт работы с интернет-магазинами, понимание структуры ИМ, понимание что такое юзабилити и применение этого понимания в работе. То есть должны быть грамотно расставлены блоки, подобран шрифт, цветовая гамма итп.

Обязательно указание портфолио по ИМ