Картинки на главную страницу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок329 просмотров

Нужно сделать 3-4 картинки на главную сайта.

размер 980 на 270

изображение складов с запчастями и тд

Подробнее в личку.

14 лет назад
rubeno
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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