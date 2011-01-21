Нравится сайт: - sdbgr.rusdbgr.ru минимум 1024 на 768. Резинка - текстовая - каталог Продажа каркасных типовых домов + стр-во на заказ. Красиво, но ...
Дизайн сайта до выходных
Нужен дизайн сайта, подробности в ТЗ, сумма небольшая, но она рассчитана на 1 вариант дизайн макета, в случае если будут стилистические расхождения с заказчиком будет доплата 20% за дополнительный макет.
Господа дизайнеры! Ищу исполнителя с серьезным портфолио, понимающего в современных трендах, умеющего работать с светом и вкладывать в свою работу идею...
Остальное в приват!
Выбранный исполнитель
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