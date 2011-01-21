Дизайн сайта до выходных

Нужен дизайн сайта, подробности в ТЗ, сумма небольшая, но она рассчитана на 1 вариант дизайн макета, в случае если будут стилистические расхождения с заказчиком будет доплата 20% за дополнительный макет.

Господа дизайнеры! Ищу исполнителя с серьезным портфолио, понимающего в современных трендах, умеющего работать с светом и вкладывать в свою работу идею...

Остальное в приват!