Дизайн Новогодней странички-поздравлялки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок223 просмотра

Срочно нужен дизайн новогодней странички- поздравлялки.

На странице предполагается фото поздравителя, текст и необычный и интересный дизайн

фото есть, текст тоже, от вас - дизайн

Указываем цену и сроки

14 лет назад
Electrovenick3
Надежда 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скопировать дизайн

    $50

    http://vkcap.ru – плохой дизайн! www.seosprint.net – хороший дизайн! Скрипт на обоих сайтах одинаковый! Хочу, что бы у vkcap.ru был тоже хороший дизайн, причём точно такой-же, ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта до выходных

    $120

    Нужен дизайн сайта, подробности в ТЗ, сумма небольшая, но она рассчитана на 1 вариант дизайн макета, в случае если будут стилистические расхождения с заказчиком будет доплата 20% за дополнительный макет. Господа дизайнеры! Ищу исполнителя ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать шаблон для ShopCMS

    Нужно сделать шаблон как на mobilluck дот com дот ua Добавить категории на сайт так же как и на мобилюксе и с такими же иконками и описанием категорий. Сайт в итоге должен выглядеть ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн Wordpress

    $50

    Требуется дизайн сата на Wordpress для строительной компании. Белый бэк, все просто и красиво. Сейчас пока так www.artilon.ru

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно сделать сайт на тему просмотра тв online

    Меня интересует человек,который сможет сделать сайт для просмотра тв online,(спотривных каналов!), Сделать нужно с нуля сам сайт+дизаин,все подробное в асе 622225211,жду ваших предложений!если я не в сети,просьба написать сразу цену за работу!

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина

    $300

    Нужен дизайн интернет-магазина (без верстки). Направление - продажа систем охранного видеонаблюдения, готовые комплекты и отдельно комплектующие. Основной упор делается на комплекты. Ориентировочная структура сайта в прикрепленом файле. Основные требования - достаточный опыт ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн подписной страницы

    Нужно нарисовать (или нарисовать и сверстать) "подписную страницу". На странице будут показываться разные блоки текста+картинки и форма подписки, нужно сделать дизайн, который будет стимулировать подписываться. Красивые кнопки, приятные цвета и т.д. ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад