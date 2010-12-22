Доработка главной страницы портала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок188 просмотров

Имеется дизайн сайта в псд. Нужно кое что переделать. Доработок много. Если понравится работа, предложу разработку внутренней. Пожалуйста, оставляйте свои цены в тендер. Заявки в тендере скрыты.

14 лет назад
takha
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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