Нужна помощь в настройке manychat для фейсбука. Пожалуйста, напишите свои цены и сроки
- Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужен программист для создания сайта. Дизайн главной страницы пришлю в личку. Также есть другие готовые проекты, которые в дальнейшем нужно будет дорабатывать. Поэтому нужен программист, который разбирается в чужом коде и с достаточным ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен верстальщик, чтобы сверстать дизайн под Wordpress. Пожалуйста, укажите стоимость и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Необходим дизайн сертификата по женским семинарам. Пожалуйста, указывайте сроки и цену.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо создать небольшую видеозаставку для центра с имеющимся логотипом. Длитeльность 10 секунд. Пожалуйста, указывайте цену и сроки. Благодарю.Видеомонтаж37 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Существует крупный портал, в котором мы хотим сделать полностью редизайн и обновление движка. Необходимо подобрать под портал что то готовое или же самописное, чтобы справлялось с объемами. Если программист нам подойдет, то регулярное сотрудничество ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен ТЗэшник. Человек, который сможет подробно расписать для программиста техническое задание по разработке интернет-магазина. Пожалуйста, указывайте цены и сроки. Благодарю.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо доработать проект, аналог dawanda.de Из сделанного имеется: - Дизайн - Частично фронт-энд(вывод новых товаров, популярных товаров, рекомендуемых товаров, отдельных товаров, меню и т.д.). - Регистрация. - Авторизация. - Добавление товара. Т.к. проект крупный акцент делается на исполнителе, заинтересованном в долгосрочном ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеется несколько фотографий, которые нужно "почистить", привести в хороший вид. Пример одного из фото в приложении. Пожалуйста, оставляйте свои цены в заявке.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать визуализацию торговой точки. Размер 5 м*1,4 м, предположительно на 5 м , вдоль стены будут размещены три шкафа по метру и прилавок. Пожалуйста, укажите стоимость и сроки работ.3D-графика15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужно создать персональный сайт по мозаике. В принципе сайт относиться к категории визиток, только с фото галереей и модулем новостей. Необходимо будет создать главную и внутреннюю страницы.Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт12 лет назад
Написать статьи по теме "Недвижимость". Рерайт.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо сделать рерайт статей по недвижимости.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно сделать праздничную шапку к Пасхе.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Имеется дизайн сайта в псд. Нужно кое что переделать. Доработок много. Если понравится работа, предложу разработку внутренней. Пожалуйста, оставляйте свои цены в тендер. Заявки в тендере скрыты.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать шапку для сайта. Размер 808х266.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Для магазина брендовой одежды нужен баннер 240х350. Можно флеш или гиф, на выбор. Указывайте цены и сроки.Баннеры38 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо для нового интернет магазина брендовой одежды подобрать ключевые слова, сделать внутреннюю оптимизацию сайта под поисковики, прогнать по каталогам, регистрация в поисковиках и каталогах. По всем пунктам необходимо будет предоставить отчеты. Пожалуйста, оставляйте цены и ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $1000
Создание портала.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужна хорошая кроссбраузерная, валидная верстка главной и двух внутренних страниц. ПСД имеется. Цены и сроки в тендер, желательно иметь в портфолио работы по верстке.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад