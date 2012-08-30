takha

Альтман takha

 
43 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание сайта

    Добрый день. Нужен программист для  создания сайта. Дизайн главной страницы пришлю в личку.  Также есть другие готовые проекты, которые в дальнейшем нужно будет дорабатывать. Поэтому нужен программист, который разбирается в чужом коде и с достаточным ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстальщик

    Нужен верстальщик, чтобы сверстать дизайн под Wordpress. Пожалуйста, укажите стоимость и сроки.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать видеозаставку

    Добрый день. Необходимо создать небольшую видеозаставку для центра с имеющимся логотипом. Длитeльность 10 секунд. Пожалуйста, указывайте цену и сроки. Благодарю.

    Видеомонтаж37 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос портала на новый движок

    Добрый день. Существует крупный портал, в котором мы хотим сделать полностью редизайн и обновление движка. Необходимо подобрать под портал что то готовое или же самописное, чтобы справлялось с объемами.  Если программист нам подойдет, то регулярное сотрудничество ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание техзадания по разработке инет магазина

    Добрый день. Нужен ТЗэшник. Человек, который сможет подробно расписать для программиста техническое задание по разработке интернет-магазина. Пожалуйста, указывайте цены и сроки. Благодарю.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка крупного проекта

    Необходимо доработать проект, аналог dawanda.de Из сделанного имеется: - Дизайн - Частично фронт-энд(вывод новых товаров, популярных товаров, рекомендуемых товаров, отдельных товаров, меню и т.д.). - Регистрация. - Авторизация. - Добавление товара. Т.к. проект крупный акцент делается на исполнителе, заинтересованном в долгосрочном ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Визуализация торговой точки

    Необходимо создать визуализацию торговой точки. Размер 5 м*1,4 м, предположительно на 5 м , вдоль стены будут размещены три шкафа по метру и прилавок. Пожалуйста, укажите стоимость и сроки работ.

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн персонального сайта

    $100

    Нужно создать персональный сайт по мозаике. В принципе сайт относиться к категории визиток, только с фото галереей и модулем новостей. Необходимо будет создать главную и внутреннюю страницы.

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка главной страницы портала

    Имеется дизайн сайта в псд. Нужно кое что переделать. Доработок много. Если понравится работа, предложу разработку внутренней. Пожалуйста, оставляйте свои цены в тендер. Заявки в тендере скрыты.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер

    Для магазина брендовой одежды нужен баннер 240х350. Можно флеш или гиф, на выбор. Указывайте цены и сроки.

    Баннеры38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оптимизация интернет магазина

    Необходимо для нового интернет магазина брендовой одежды подобрать ключевые слова, сделать внутреннюю оптимизацию сайта под поисковики, прогнать по каталогам, регистрация в поисковиках и каталогах. По всем пунктам необходимо будет предоставить отчеты. Пожалуйста, оставляйте цены и ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка div

    Нужна хорошая кроссбраузерная, валидная верстка главной и двух внутренних страниц. ПСД имеется. Цены и сроки в тендер, желательно иметь в портфолио работы по верстке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
locker10
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$350
10 баллов
5 лет назад
Создание сайта
Четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую.
Отлично поработали. Сайтом довольна.
Ответный отзыв
bIropka
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$130
10 баллов
7 лет назад
Верстальщик
Сотрудничество сложилось просто и комфортно: ТЗ, общение, правки - все очень профессионально и корректно. Тахмина прекрасный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Замечательный исполнитель. Все вовремя сделано. Прислушивается к замечаниям и даже выполняет "капризы" клиентов, которые были не оговорены изначально. Для заказчика Егор- лучший сотрудник. Очень рекомендую. И надеюсь будем в дальнейшем сотрудничать.
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olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
14 часов назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сертификата
Сотрудничество прошло отлично!
Прекрасный исполнитель. Макет был принят с первого раза. Умеет слышать и чувствовать.
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Fujin
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
$40
10 баллов
10 лет назад
Баннеры
Все отлично
Большое спасибо за работу. Очень быстро работает, оригинальный подход в работе.
Ответный отзыв
Vasdimm
Дима 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Приватно для Ковалева Димы (Vasdimm)
Работали, сотрудничеством по текстам доволен.
Спасибо большое!!! Хороший рерайт, очень быстро и качественно.
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