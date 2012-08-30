Добрый день. Нужен программист для создания сайта. Дизайн главной страницы пришлю в личку. Также есть другие готовые проекты, которые в дальнейшем нужно будет дорабатывать. Поэтому нужен программист, который разбирается в чужом коде и с достаточным ...