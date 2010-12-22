Подобрать/нарисовать шаблон dle

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Завершен2 заявки136 просмотров

Подобрать шаблон из паблика dle,убрать всё лишнее, доработать, поставить на него шапку флэш(есть)

DLE
14 лет назад
smugg
Антон 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад
$40
1 день
Очень качественная работа , с учетом всех моих пожеланий . Сайт приобрел отличный вид , я настроение ,а Дмитрий оговоренную плату. Дмитрию-СПАСИБО , остальным - Рекомендую!
Отличный заказчик...знает что нужно! ... Очень рекомендую . .. хороший человек!

Заявки фрилансеров

pro100game
Дмитрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад

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