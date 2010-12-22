smugg

Антон smugg

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

pro100game
Дмитрий 
42 года
19 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$40
10 баллов
14 лет назад
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DLE
Отличный заказчик...знает что нужно! ... Очень рекомендую . .. хороший человек!
Очень качественная работа , с учетом всех моих пожеланий . Сайт приобрел отличный вид , я настроение ,а Дмитрий оговоренную плату. Дмитрию-СПАСИБО , остальным - Рекомендую!
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