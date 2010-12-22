Работа в движке DLE Создание статической страницы каталога создание категорий расставление статей по каталогу
Наполнение сайтов1 заявка
Закрыт
14 лет назад
Работа в движке DLE Создание статической страницы каталога создание категорий расставление статей по каталогу
Удалил ссылку на полную новость (кнопка далее), поиск надо вставить в загаловок блока (без кнопки , прост ентер)) - это надо восстановить. думаю, не трудно, но , чет мне лень голову ломать ))
Копирование 250 статей в базу сайта по заданной тематике оч легкая работа
Подобрать шаблон из паблика dle,убрать всё лишнее, доработать, поставить на него шапку флэш(есть)