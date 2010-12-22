Инфодизайн блока

Есть вот такой блок с календариком (в приложении) . Он ужасен : ) Это личный календарь пользователя, в котором отмечаеются некие его действия (сейчас это съеденные продукты, виды тренировок и начало программы тренировок, записи в блог) Сайт спортивной тематики. При клике на определенную дату ниже появляется блок с подробностями.

Так вот, нужно это все дело сделать красивым, чтобы этот блок не вызывал отторжения.

Таких заданий будет много по этому проекту и по нескольким другим.

Пишите в предлоежении стоимость и срок выполнения. На выходе должен получиться, наверное, PSD макет, который потом нужно будет сверстать.

Сайт: http://daraba.ru

Блог в приложении.