Приватный проект для Попова Алексея

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка289 просмотров

Дизайн сайта popunder.ru

14 лет назад
mzet
48 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

Kurilshik
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 часов назад
14 лет назад
$1500
14 дней
Отличная работа, спасибо! Сам выходил на связь когда у меня не было времени, учавствовал в формировании текстов, структуры проекта, помогал делать проект не только красивым но и юзабельным, при том что я этого не оплачивал - сразу понятно что Алексей работает не только за деньги, но и чтобы получить в итоге то, что ему самому будет нравится.
Приятный заказчик, дает четкие комментарии, всё своевременно оплачивает. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Kurilshik
41 год
19 лет в сервисе
Был
12 часов назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание шаблона для DLE

    Нужен шаблон для DLE. Тематика сайта - файлообмен. Пожелание по цветам - спокойная цветовая гамма. Оплата через WM. От вас стоимость и сроки. Обязательно ...

    DLE
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Инфодизайн блока

    Есть вот такой блок с календариком (в приложении) . Он ужасен : ) Это личный календарь пользователя, в котором отмечаеются некие его действия (сейчас это съеденные продукты, виды тренировок и начало программы тренировок, записи в ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн страницы сайта автомодельного клуба (RC).

    $50

    Нужен дизайн для клубного сайта. Тематика - радиоуправляемые модели. Вот как это выглядит в жизни: http://b0.imgsrc.ru/d/dkorovin/7/15359477gjw.jpg http://b0.imgsrc.ru/d/dkorovin/1/18113971nhK.jpg http://b0.imgsrc.ru/d/dkorovin/4/20893634aNy.jpg http://b0.imgsrc.ru/d/dkorovin/6/20893606Kfv.jpg Основные цвета белый, красный. Другие цвета по ...

    Joomla
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка текущего дизайна

    Нужно доработать страницу доски объявлений с сохранением всей концепции. Все PSD есть. JPEG страницы в аттаче. Нужно переделать как на http://www.avito.ru/items/voronezh_doma_dachi_kottedzhi_prodayotsya_finskij_dom_14662669 Исполнитель должен быть доступен через ICQ/Jabber ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта - продолжение

    Дизайн 1(одной) страницы (главной) в 2-3 вариантах(достаточные для понимания концепта дизайна, утверждения и дальнейшего доведения выбранного макета до идеала): на конечном варианте должны быть отрисованы все блоки с учетом и без авторизации, включая форму комментариев, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать дизайн по макетам в PSD

    $150

    Нужно отрисовать сайт в PSD по наброскам. Элегантный строгий стиль. Надо нарисовать главную и 3 внутренних. Подробнее в ТЗ. К исполнителю обязательное требование - наличие положительных отзывов. Работа без предоплаты. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка главной страницы портала

    Имеется дизайн сайта в псд. Нужно кое что переделать. Доработок много. Если понравится работа, предложу разработку внутренней. Пожалуйста, оставляйте свои цены в тендер. Заявки в тендере скрыты.

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад