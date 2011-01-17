Приватный проект для Попова Алексея

Отличная работа, спасибо! Сам выходил на связь когда у меня не было времени, учавствовал в формировании текстов, структуры проекта, помогал делать проект не только красивым но и юзабельным, при том что я этого не оплачивал - сразу понятно что Алексей работает не только за деньги, но и чтобы получить в итоге то, что ему самому будет нравится.