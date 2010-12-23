Перенос сайта на CMS

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Закрыт6 заявок189 просмотров

Здравствуйте, имеется сайт.

выполненный в виде HTML страниц. необходимо переверстать его.сделать с чистеньким кодом и максимально профессиональным на выходе. Интересует CMS wordpress

чтобы потом можно было без проблем его редактировать и добавлять новые модули.

большая просьба указывать приблизительную ЦЕНУ и СРОКИ.

спасибо.

HTMLWordPress
14 лет назад
kompotik
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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