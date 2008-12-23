Здравствуйте, имеется сайт. выполненный в виде HTML страниц. необходимо переверстать его.сделать с чистеньким кодом и максимально профессиональным на выходе. Интересует CMS wordpress чтобы потом можно было без проблем его редактировать и добавлять новые модули. большая просьба указывать ...
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- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется сайт визитка (картинки, текст, слайды) выполнен в виде обычных html страниц необходимо перенести дизайн на wordpress так чтобы в дальнейшем можно было было без проблем добавлять новые модули и редактировать его (сайт)Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать сайт схожий с videosaver.ru. Основная идея-это скрипт для прямого скачивания по ссылкам.подробности будут оговорены с человеком, которого мы выберем для реализации проекта.прошу по возможности указывать цену, хотя бы приблизительно. жду предложенийСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется нарисовать новогоднюю иллюстрацию к сказке "Маленький принц".сама идея и плохооформленный рисунок уже есть. необходимо только все детально и красочно прорисовать.буквально нарисовать все по-новому.жду предложений.Иллюстрации и Рисунки74 заявкиЗакрыт15 лет назад