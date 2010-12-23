Дизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок483 просмотра

Проработка дизайна сайта компьютерного магазина на основе заданного логотипа,

С соблюдением уже существующего функционала сайта.

Оплата: Моментальная по факту исполнения (см. отзывы)

Подробности в личку.

14 лет назад
Ales-Kras
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$450
5 дней

Заявки фрилансеров

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад